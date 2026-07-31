Ceuta

EU-Kommission bietet Hilfe an - Spanien setzt nach Ankunft Tausender Migranten das Militär an

Die EU-Kommission bietet Spanien Hilfe an, nachdem Tausende Menschen die Grenze zur Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste überquert haben. Der für Migration zuständige Kommissar Brunner erklärte, man könne etwa die Europäische Grenzschutzagentur Frontex einsetzen, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Außerdem stehe man mit marokkanischen Behörden in Kontakt.