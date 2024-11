Die Lufthansa kann nun 41 Prozent der italienischen ITA-Airways übernehmen. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Urbanandsport)

Diese sehen mehr Flugverbindungen für die Konkurrenten Easyjet, International Airlines Group und Air France-KLM in Italien vor, wie die Kommission in Brüssel mitteilte. Demnach wurden wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt. Lufthansa nahm damit die letzte Hürde der EU, die für die ITA-Beteiligung erforderlich war. Die deutsche Fluggesellschaft kann nun 41 Prozent der italienischen Linie für 325 Millionen Euro übernehmen. Damit will sie nach eigenen Angaben ihre Präsenz auf dem südeuropäischen Markt stärken.

Zudem kündigte die Lufthansa an, man wolle voraussichtlich in einigen Jahren für rund 325 Millionen Euro weitere 49 Prozent an ITA kaufen. Diese war aus der früheren Alitalia hervorgegangen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.