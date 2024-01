Schnellladenetz

Mercedes und BMW wollen Ladesäulen in China errichten. (Imago | MiS )

Das Projekt habe nur geringe Auswirkungen auf den Europäischen Wirtschaftsraum, erklärte die Behörde in Brüssel. Mercedes und BMW wollen bis Ende 2026 tausende Ladesäulen für Elektro-Autos in China errichten. Die ersten Stationen sollen bereits in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Die beiden Autohersteller versuchen, mit dem gemeinsamen Ladenetz ihre Position auf dem chinesischen Markt zu verbessern. Die Verkaufszahlen waren zuletzt angesichts der zunehmenden Konkurrenz in dem asiatischen Land gesunken.

