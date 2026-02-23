Außenministertreffen

Der ungarische Ministerpräsidenten Orban sorgt innerhalb der EU erneut für Streit. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Die ungarische Blockade ist ein zentrales Thema eines Treffens der EU-Außenminister, das derzeit in der belgischen Hauptstadt stattfindet. Der ungarische Ressortchef Szijjarto bekräftigte dort, die geplanten neue Hilfen für die Ukraine sowie ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland zu blockieren. Seine Regieurng begründet dies mit dem Vorwurf an die Ukraine, eine Wiederaufnahme von russischen Öllieferungen an Ungarn durch die Druschba-Pipeline zu verhindern.

Bundesaußenminister Wadephul äußerte seinen Unmut über die ungarische Haltung sprach von "Verrat an der europäischen Souveränität". Polen und Litauen reagierten ebenfalls mit Kritik. Nach Aussage der EU-Außenbeauftragten Kallas wird es heute wohl keine Einigung auf ein neues Sanktionspaket geben. Der anhaltende Widerstand Ungarns habe deutlich gemacht, dass bei ‌dem Treffen in dieser Frage kein Konsens erzielt werden könne, erklärte Kallas.

