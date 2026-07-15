Deutschland hat in diesem Sommer bereits mehrere Hitzewellen erlebt. (Archivbild) (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Die EU-Kommission lud zu einer Konferenz zum besseren Schutz von Menschen und Siedlungen vor Extremwetter ein, an der auch Vertreter der Weltgesundheitsorganisation und anderer Institutionen teilnahmen. In einer Erklärung heißt es, dass Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Welt sei. Global, und besonders in Europa, drohten den Menschen beispielsweise zunehmend Hitzewellen mit Rekordtemperaturen. Der Gedenktag solle ein Bewusstsein für den Klimawandel schaffen und eine Handlungsaufforderung sein. Mehrere Nicht-Regierungs-Organisationen stellten Pläne für ein Denkmal für die Opfer der Klimakrise vor.

Seit drei Jahren ist der 15. Juli EU-Gedenktag für die Opfer der Klimakrise. Das Datum erinnert an die Hochwasser im Juli 2021, bei denen mehr als 220 Menschen in Europa starben, die meisten von ihnen in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.