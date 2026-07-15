Mahnbriefe aus Brüssel

Das Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel (Archivfoto vom Juni 2025) (imago / imagebroker / Maksim Zabarovskii)

Mitgliedsländer der EU müssen Richtlinien innerhalb einer bestimmten Frist umsetzen. Tun sie das nicht, eröffnet die EU ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren. Die Bundesregierung hat jetzt zwei Monate Zeit, zu reagieren und entsprechende Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Ansonsten drohen am Ende eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und eine Geldbuße.

Nach Angaben der Europäischen Kommission hinken auch andere Länder bei der Umsetzung von EU-Richtlinien hinterher. So seien die Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden bislang von keinem einzigen EU-Mitgliedstaat umgesetzt worden, hieß es in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.