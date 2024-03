Wettbewerb

Das Gebäude der EU-Kommission in Brüssel. (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Digitalkommisar Breton erklärte in Brüssel, man prüfe, ob die Unternehmen sich an die Vorgaben aus dem neuen Gesetz für digitale Märkte hielten. Mit dem Gesetz will die EU die Marktmacht der Digitalkonzerne beschränken. Es drohen Strafen in Milliardenhöhe.

Untersucht wird unter anderem, ob Alphabet in der Ergebnisliste der Google-Suchmaschine eigenen Diensten wie Google Maps einen unfairen Vorteil verschafft. Im Fall von Apple beanstandet die Kommission unter anderem, dass Nutzer und Nutzerinnen von I-Phones vorinstallierte Apps teilweise nicht löschen können. Alphabet und Apple wird zudem vorgeworfen, App-Entwickler indirekt zur Nutzung ihrer hauseigenen App-Stores zu zwingen. Bei den Ermittlungen gegen den Meta-Konzern geht es um den Verdacht, dass Nutzer zur Weitergabe ihrer Daten gedrängt werden, wenn sie die Plattform kostenlos nuten wollen.

