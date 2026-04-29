Brüssel
EU-Kommission: Facebook und Instagram schützen Kinder nicht ausreichend

Facebook und Instagram schützen Kinder nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission nicht ausreichend vor den Gefahren ihrer Angebote. Damit verstoßen die Sozialen Netzwerke laut Behörde gegen europäisches Recht. Die Plattformen seien angehalten, das von ihnen selbst in den Nutzungsbedingungen festgelegte Mindestalter von 13 Jahren konsequent durchzusetzen.

    Eine Frau hält ein Smartphone, auf dessen Display verschiedene Social Media Apps angezeigt werden.
    EU: Facebook und Instagram schützen Kinder nicht ausreichend. (Alicia Windzio/dpa)
    Ansonsten drohe dem Mutterkonzern Meta eine empfindliche Strafe, hieß es.
    Metas Altersüberprüfungen sind nach Auffassung der Kommission nicht ausreichend, um jüngeren Kindern den Zugang zu den Plattformen zu verwehren. Das Unternehmen identifiziere und entferne die Benutzerkonten der Kinder auch nicht unverzüglich, nachdem sie Zugang erlangt hätten. Das sei ein Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste.
    In der Europäischen Union nutzen den Angaben zufolge etwa zehn bis zwölf Prozent der Kinder unter 13 Jahren Instagram oder Facebook.
    Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.