Ansonsten drohe dem Mutterkonzern Meta eine empfindliche Strafe, hieß es.
Metas Altersüberprüfungen sind nach Auffassung der Kommission nicht ausreichend, um jüngeren Kindern den Zugang zu den Plattformen zu verwehren. Das Unternehmen identifiziere und entferne die Benutzerkonten der Kinder auch nicht unverzüglich, nachdem sie Zugang erlangt hätten. Das sei ein Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste.
In der Europäischen Union nutzen den Angaben zufolge etwa zehn bis zwölf Prozent der Kinder unter 13 Jahren Instagram oder Facebook.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.