Wie sie in Brüssel mitteilte, sollen in den EU-Staaten bis zum Jahr 2030 Lebensmittelabfälle im Einzelhandel, in Restaurants und in den Privathaushalten um 30 Prozent verringert werden. Abfälle, die in Herstellung und Verarbeitung entstehen, sollen um 10 Prozent reduziert werden. Die Mitgliedsländer sollen selbst entscheiden können, mit welchen Maßnahmen sie die Ziele erreichen.

Laut den Angaben der Kommission entstehen in der EU pro Jahr fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittel-Müll. Kommissions-Vizepräsident Timmermans sagte, eine solche Verschwendung sei inakzeptabel angesichts der Tatsache, dass der Hunger weltweit zunehme.

