Nach Protesten

Nach anhaltenden Protesten der Landwirte gegen die geplanten Haushaltsreformen schlug Kommissionspräsidentin von der Leyen vor, einige der Pläne zu verändern. EU-Staaten sollen zum Beispiel früher und höhere finanzielle Mittel für die Landwirtschaft aus Brüssel anfordern können als bislang vorgesehen. Das schrieb von der Leyen in einem Brief an die EU-Parlamentspräsidentin Metsola und den zyprischen Präsidenten Christodoulides.
Die Kritik der Landwirte richtet sich auch gegen das umstrittene Handelsabkommen Mercosur mit südamerikanischen Staaten. Sie befürchten Nachteile durch günstige Importe. Das Abkommen soll in den kommenden Tagen unterzeichnet werden.
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.