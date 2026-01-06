Nach Protesten
EU-Kommission geht bei Haushaltsreform auf Landwirte zu

Die EU-Kommission will europäischen Landwirten trotz geplanter Einschnitte finanziell etwas entgegenkommen.

    Ursula Von der Leyen steht an einem Podium, hier ihr zu sehen ist die Flagge der Europäischen Union; ein Kreis aus gelben Sternen vor dunkelblauem Grund.
    Ursula Von der Leyen bei einer Pressekonferenz Februar 2025 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Virginia Mayo)
    Nach anhaltenden Protesten der Landwirte gegen die geplanten Haushaltsreformen schlug Kommissionspräsidentin von der Leyen vor, einige der Pläne zu verändern. EU-Staaten sollen zum Beispiel früher und höhere finanzielle Mittel für die Landwirtschaft aus Brüssel anfordern können als bislang vorgesehen. Das schrieb von der Leyen in einem Brief an die EU-Parlamentspräsidentin Metsola und den zyprischen Präsidenten Christodoulides.
    Die Kritik der Landwirte richtet sich auch gegen das umstrittene Handelsabkommen Mercosur mit südamerikanischen Staaten. Sie befürchten Nachteile durch günstige Importe. Das Abkommen soll in den kommenden Tagen unterzeichnet werden.
