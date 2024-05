Die Bundesregierung darf den Güterverkehr auf der Schiene finanziell unterstützen, das hat die EU-Kommission entschieden. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Sebastian Willnow)

Die EU-Kommission genehmigte in Brüssel eine entsprechende Fördermaßnahme. Sie werde dazu beitragen, dass der Schienengüterverkehr wettbewerbsfähig bleibe. Konkret geht es um den sogenannten Einzelwagenverkehr, der in Deutschland vor allem von der Deutschen Bahn betrieben wird. Dabei werden einzelne Waggons oder Waggon-Gruppen direkt auf den Werkshöfen der Kunden abgeholt. Auf Rangierbahnhöfen werden sie dann zu langen Zügen zusammengesetzt und am Zielort wieder auseinander gebaut und die Container einzeln weiter transportiert.

Nach den Worten von Bundesverkehrsminister Wissing ist der Einzelwagenverkehr das Rückgrat des Schienengüterverkehrs. Ziel der Regierung ist es, bis 2030 rund ein Viertel des gesamten Güterverkehrs in Deutschland über die Schiene abzuwickeln.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.