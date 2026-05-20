EU-Kommission genehmigt deutsche Staatshilfen. (Alicia Windzio / dpa / Alicia Windzio)

Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, darf die Bundesregierung die Produktion von grünem Wasserstoff über die nächsten zehn Jahre mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro fördern. Konkret geht es um Unternehmen, die Elektrolyse-Kraftwerke aufbauen wollen. Außerdem darf der Bund die Herstellung von Ausgangsprodukten für Halbleiter mit Direktzuschüssen in Höhe von 288 Millionen Euro unterstützen. Das Geld ist für die Firmen Carl Zeiss und Zadient vorgesehen. Sie wollen in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt Fabriken bauen. Nach Angaben der EU-Kommission gehören beide Projekte zu den ersten ihrer Art.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.