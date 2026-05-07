Wettbewerb und Beihilfen

Eine Zementfabbrik verbraucht viel Energie und stößt CO2 aus. (picture alliance / PantherMedia / Leung Cho Pan)

Das teilte die Europäische Kommission in Brüssel mit. Konkret geht es um ein Förderprogramm in Höhe von fünf Milliarden ‌Euro für energieintensive Betriebe. Voraussetzung für die Subventionen sind sogenannte Klimaschutzverträge mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Der Staat gleicht in diesem Zeitraum die Mehrkosten klimafreundlicher Verfahren gegenüber herkömmlichen Produktionsweisen aus. In der EU gelten strenge Regeln dafür, wenn ein Staat Unternehmen mit direkten Zahlungen oder Steuervorteilen unterstützen will. Die EU-Kommission überwacht, ob diese Regeln eingehalten werden.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.