Der Modehändler Zalando darf den Konkurrenten "About you" übernehmen. (picture alliance / Jens Kalaene)

Die EU-Kommission teilte mit, die Übernahme gebe keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Verbrauchern und Marken stünden weiterhin zahlreiche Alternativen zur Verfügung.

Die Übernahmepläne von "Zalando" waren Ende vergangenen Jahres bekannt geworden. "About You" wurde dabei mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland und sind an der Börse notiert.

