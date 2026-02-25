Frachtschiff an der Donau. (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Dies gab der niederbayerische Europaabgeordnete und EVP-Fraktionsvorsitzende Weber bekannt. Er erklärte, mit der Zustimmung der Kommission könne der Abschnitt zwischen Deggendorf und Vilshofen im Landkreis Passau unter Berücksichtigung gewisser Naturschutz-Auflagen ausgebaut werden. Dies ermögliche auch eine Verbesserung des dortigen Hochwasserschutzes.

Der Ausbau des insgesamt 69 Kilometer langen Donauabschnitts zwischen Straubing und Vilshofen war jahrzehntelang umstritten. Ursprünglich war eine Kanalisierung mit weiteren Staustufen geplant - Umweltschützer setzten durch, dass letztlich ein naturnaher Ausbau beschlossen wurde. Die EU-Kommission hatte die Folgen des Projekts für Tiere und Pflanzen untersucht. Bereits im Jahr 2019 hatte sie den Ausbau des Abschnitts von Straubing nach Deggendorf genehmigt.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.