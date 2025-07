Klimaschutz

EU-Kommission relativiert Bericht über mögliche E-Autopflicht für Mietwagenbetreiber (dpa/picture alliance/Torsten Sukrow/Sulupress)

Ein Sprecher der Behörde sagte in Brüssel, die Industrie habe den Wunsch geäußert, CO2-Normen für Unternehmensflotten zu präzisieren. Man arbeite derzeit daran, mögliche Folgen abzuschätzen. Weder von der Kommission noch auf politischer Ebene seien Entscheidungen getroffen worden. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" plant die EU-Kommission ein mittelfristiges Verbrenner-Verbot. Dieses sieht vor, dass Mietwagenanbieter und große Firmen ab 2030 nur noch Elektroautos kaufen dürften. Kritik kam vom Verband der Automobilindustrie sowie dem Mietwagenanbieter Sixt. Das Bundesverkehrsministerium kündigte bereits Widerstand gegen mögliche Pläne für ein solches Verbot an.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.