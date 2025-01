Auch die Patientendaten in Krankenhäusern sollen besser geschützt werden (Archivbild). (Imago / Westend61 / gpointstudio)

In Brüssel legte die Behörde einen Plan vor, der unter anderem Hilfen für Kliniken im Umgang mit erpresserischen Hackern vorsieht. Zugleich ruft die Kommission Krankenhäuser auf, sensible Patientendaten in ihrem System zusätzlich zu schützen. Die Maßnahmen sollten in den kommenden zwei Jahren nach und nach greifen, hieß es.

Brüssel reagiert damit unter anderem auf einen Aufruf von 50 Ländern an die Vereinten Nationen, darunter Deutschland und Frankreich. Die Staaten hatten im November vor zunehmenden Cyber-Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen gewarnt.

