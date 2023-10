Zahlungen an Palästinenser

Der Sitz der EU-Kommission in Brüssel (Archivbild). (picture alliance / Geisler-Fotopress / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop)

Es solle sichergestellt werden, dass es keinerlei EU-Finanzierung einer terroristischen Organisation indirekt ermögliche, Anschläge auf Israel zu verüben, erklärte die Brüsseler Behörde. Ebenso werde man prüfen, ob die Unterstützungsprogramme für die palästinensische Bevölkerung und die Palästinensische Autonomiebehörde angepasst werden müssten. Die humanitäre Hilfe sei von der Prüfung nicht betroffen. EU-Kommissare hatten zuvor widersprüchliche Aussagen zu dem Thema gemacht. Den Angaben der Kommission zufolge beläuft sich die geplante Unterstützung für den Zeitraum 2021 bis 2024 auf fast 1,2 Milliarden Euro.

Bundesaußenministerin Baerbock kündigte an, dass Deutschland an seinen humanitären Hilfe für die Menschen in den Palästinensergebieten festhalten werde. Dort seien mehr als zwei Millionen Menschen auf Lebensmittel-Lieferungen angewiesen, sagte die Grünen-Politikerin dem Sender RTL/ntv.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.