Schengen-Raum
EU-Kommission legt Deutschland und anderen Ländern Ende der Grenzkontrollen nahe

Die EU-Kommission hat Deutschland und acht anderen europäischen Ländern nahegelegt, ihre Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengenraums zu beenden.

    Eine Polizistin in leuchtgelber Warnwestestoppt hält eine Kelle zur Seite, man sieht sie von hinten. Zwei Autos fahren auf sie zu. Im Hintergrund unscharf ein bewaldeter Berghang.
    Kontrolle an einem deutschen Grenzübergang. (picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer)
    Es gebe effizientere und wirksamere Möglichkeiten, etwa selektive Polizeikontrollen oder technische Möglichkeiten bei der biometrischen Identifizierung und der Fahrzeugortung, teilte die Behörde in Brüssel mit.
    Nach Angaben der Kommission kontrollieren derzeit neben Deutschland noch Österreich, Dänemark, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, Slowenien und Schweden an ihren Grenzen zu anderen Schengenländern. Norwegen ist zwar kein EU-Mitglied, aber Teil des Schengenraums.
    Die EU-Kommission ist nach europäischem Recht verpflichtet, zu solchen Grenzkontrollen eine Stellungnahme abzugeben, wenn sie mehr als ein Jahr andauern.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.