Empfehlung
EU-Kommission legt Deutschland und anderen Ländern Ende der Kontrollen an Schengen-Binnengrenzen nahe

Die EU-Kommission hat Deutschland und acht anderen europäischen Ländern nahegelegt, ihre Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengenraums zu beenden.

    Ortsschild am Ortseingang von Schengen in Luxemburg
    Die EU-Kommission fordert neun Länder auf, die Kontrollen an den Schengener Binnengrenzen zu beenden. (picture alliance / Winfried Rothermel / Winfried Rothermel)
    Es gebe effizientere und wirksamere Möglichkeiten, etwa selektive Polizeikontrollen oder technische Möglichkeiten bei der biometrischen Identifizierung und der Fahrzeugortung, teilte die Behörde in Brüssel mit.
    Nach Angaben der Kommission kontrollieren derzeit neben Deutschland noch Österreich, Dänemark, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, Slowenien und Schweden an ihren Grenzen zu anderen Schengenländern. Norwegen ist zwar kein EU-Mitglied, aber Teil des Schengenraums.
    Die EU-Kommission ist nach europäischem Recht verpflichtet, zu solchen Grenzkontrollen eine Stellungnahme abzugeben, wenn sie mehr als ein Jahr andauern.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.