Eine Packung Antibiotika und diverse andere Medikamente liegen auf einem Tisch in einer Apotheke. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Monika Skolimowska)

Geplant ist laut den Reformplänen der Brüsseler Behörde unter anderem, bei besonders wichtigen Präparaten Schwachstellen in den Lieferketten zu beseitigen. Zudem sollen Pharmafirmen dafür belohnt werden, dass sie neue Medikamente in der gesamten EU und nicht nur in großen Ländern wie Deutschland auf den Markt bringen. Der Schutz vor Konkurrenz durch günstige Nachahmerprodukte soll sich in diesem Fall um zwei Jahre verlängern.

Honoriert werden soll auch die Entwicklung neuer Antibiotika. Hintergrund ist die hohe Zahl von Todesfällen durch Antiobiotika-Resistenzen.

Über die Vorschläge müssen noch das Europaparlament und die EU-Staaten beraten.

