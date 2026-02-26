EU-Kommission in Brüssel (Alicia Windzio / dpa / Alicia Windzio)

Nach Auffassung der Kommission ist es Angelegenheit der nationalen Regierungen in der EU, Geld aus bereits bestehenden Fonds bereitzustellen. Mit der Entscheidung reagiert Brüssel auf eine Petition der Initiative "My Voice, My Choice", die im vergangenen Jahr mehr als eine Million Unterschriften gesammelt und eingereicht hatte. Darin forderte sie einen EU-Finanzfonds, der Frauen unterstützt. Beispielsweise, wenn eine Frau an ihrem Wohnort keinen Arzt für eine Abtreibung findet und deshalb in ein anderes EU-Land reisen muss.

