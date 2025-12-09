Mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht

Gegen Google wird eine EU-Kommissions-Untersuchung eingeleitet. (imago | imagebroker)

Die Kommission wirft dem US-Konzern vor, seine Künstliche Intelligenz möglicherweise rechtswidrig mit Inhalten Dritter zu trainieren. Geprüft werden soll, ob Google die Inhalte von Verlagen und anderen Urhebern nutzt, ohne dafür entsprechend zu bezahlen. Außerdem geht es um den Videodienst Youtube, der ebenfalls zu Google gehört. Die Wettbewerbshüter der EU vermuten, dass auch die auf Youtube hochgeladenen Videos genutzt werden, um das KI-Modell zu trainieren - ebenfalls ohne die Ersteller dafür zu bezahlen.

Google hat seit einiger Zeit auch in Europa KI-generierte Ergebnisse in die Suchmaschine integriert. Es geht dabei sowohl um zusammenfassende Antworten auf Suchanfragen als auch um den erst vor wenigen Wochen in Deutschland gestarteten KI-Modus des Unternehmens.

