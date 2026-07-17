Die Industrie bekommt mehr Zeit für die Senkung des CO2-Ausstoßes. (imago / Jochen Tack )

Im ​Gegenzug sollen sie mehr finanzielle Unterstützung erhalten, wenn sie verbindlich in klimafreundliche Verfahren investieren. Vorgesehen ist auch, dass es in bestimmten Bereichen mehr kostenlose Zertifikate gibt. Änderungen am Emissionshandel waren insbesondere von der Industrie gefordert worden.

Die Grünen kritisierten die Vorschläge der Kommission als Rückschlag für den Klimaschutz. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Badum, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, den Emissionshandel jetzt aufzuweichen, bestrafe die Vorreiter und belohne die Sitzenbleiber.

Die Vorschläge der Kommission gehen nun in die Verhandlungen im Rat der 27 EU-Länder und im Europaparlament. Der Emissionshandel ist das zentrale Instrument der EU im Kampf gegen den Klimawandel. Er soll einen Anreiz schaffen, in sauberere Technologien zu investieren.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.