EU-Parlament

Das berichtete die dpa und beruft sich auf Parlamentspräsidentin Metsola. Einen Antrag brachte die rechte Fraktion "Patrioten für Europa" ein. Dieser richtet sich gegen die Klima- und Migrationspolitik der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der zweite Misstrauensantrag stammt dem Bericht zufolge von der Linken-Fraktion. Sie kritisiert das Zollabkommen mit den USA. Es gefährdet nach Einschätzung von Fraktionschef Schirdewan Europas Industrie und vernichtet Tausende Arbeitsplätze. Die Kommission hatte im Juli ein Misstrauensvotum überstanden.
