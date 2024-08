Widerspruch aus Brüssel

Autoabgase aus einem Auspuffrohr (dpa / Joker / Alexander Stein)

Breton schrieb an den FDP-Politiker, die EU-Kommission habe nicht vor, Vorschriften zur Einhaltung von Schadstoff-Grenzwerten nachträglich zu ändern. Es seien auch keine Maßnahmen geplant, Bürger zu benachteiligen, die - so wörtlich - "in gutem Glauben" Fahzeuge gekauft hätten. Breton bezeichnete die Äußerungen Wissings als "irreführend".

Der Verkehrsminister hatte sich auf Angaben der EU-Kommission in einem Gerichtsverfahren berufen. Darin ging um die Frage, wie der Ausstoß von Schadstoffen gemessen werden soll. Wissing befürchtete, dass auch Fahrsituationen unter Volllast bergauf relevant sein könnten. Breton erklärte, es würden lediglich normale Fahrbedingungen zugrunde gelegt.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.