EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Virginia Mayo/AP/dpa)

Die Mitgliedstaaten sollten dringend die von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgeschlagenen Pläne zur Steigerung der Verteidigungsausgaben beschließen, heißt es in einem in Brüssel vorgestellten Papier der Kommission. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten morgen bei ihrem Gipfel über die Vorschläge.

Von der Leyen will unter anderem "ein neues EU-Finanzinstrument" von 150 Milliarden Euro schaffen. Das Geld soll als Darlehen an Mitgliedsländer fließen, die wegen hoher Zinsen Probleme haben, sich selbst Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen.

