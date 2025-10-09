Medienberichte

Die EU-Kommission will Spionagevorwürfe gegen Ungarn überprüfen (Archivbild). (imago / McPHOTO)

Die Behörde in Brüssel teilte mit, man nehme die Berichte sehr ernst und werde eine interne Gruppe zur Untersuchung des Falls gründen. Die Kommission reagierte damit auf Recherchen des Spiegel und weiterer Medien.

Danach soll die ungarische Regierung bereits vor Jahren ihren Geheimdienst auf EU-Institutionen angesetzt haben. Zudem sei zwischen 2015 und 2017 auch versucht worden, EU-Beamte zu rekrutieren.

Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Ungarn ist seit Jahren angespannt. Die EU wirft dem Land unter anderem gravierende Mängel in zentralen Bereichen der Rechtsstaatlichkeit vor.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.