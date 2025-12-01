Zukunft der Autoindustrie

EU rückt von "Verbrenner-Aus" ab. (picture alliance/dpa/Oliver Berg)

EU-Verkehrskommissar Tzitzikostas sagte dem "Handelsblatt", in einer neuen Regelung werde die Kommission alle technologischen Entwicklungen einbeziehen, auch emissionsfreie und emissionsarme Kraftstoffe sowie fortgeschrittene Biokraftstoffe. Hintergrund ist ein Brief von Bundeskanzler Merz an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, in dem der Kanzler gefordert hatte, hocheffiziente Verbrenner weiterhin zuzulassen. Dieser Brief sei sehr positiv aufgenommen worden, sagte Tzitzikostas dem Handelsblatt.

Die EU hatte beschlossen, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlendioxid mehr ausstoßen dürfen. Nach Druck aus den EU-Staaten will die Kommission jedoch voraussichtlich noch im Dezember einen neuen Plan vorlegen.

