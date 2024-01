Weltwirtschaftsforum in Davos (Markus Schreiber/AP/dpa)

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Jourova, sagte am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos, Desinformation könne nicht nur das Vertrauen in einzelne Parteien untergraben. Auch der demokratische Prozess als ganzer sei in Gefahr. Im Fall von Desinformation brauche es eine schnelle Reaktion der sozialen Netzwerke. Noch sei die Tech-Branche nicht ausreichend vorbereitet, betonte Jourova. Sie appellierte an die Firmen, KI-Produkte entsprechend kenntlich zu machen, auch wenn sie dazu rechtlich noch nicht verpflichtet seien. Wähler müssten erkennen können, was kein von Menschen erstelltes Produkt sei.

