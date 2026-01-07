Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, können die Teilnehmer damit bis zu einen Monat lang durch Europa reisen. In Deutschland erhielten demnach mehr als 6.800 Menschen eine Zusage, die im abgelaufenen Jahr ihren 18. Geburtstag gefeiert hatten. Das Paket umfasst auch eine Rabattkarte für Kultur, Unterkünfte und weitere Angebote. Die Aktion erfolgt im Rahmen des Reiseprogramms "DiscoverEU". Das Schengenabkommen von 1985 regelt unter anderem den freien Personenverkehr innerhalb Europas.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.