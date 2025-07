Gaza-Krieg

Ursula von der Leyen (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)

Wie die Behörde unter der Leitung von Präsidentin von der Leyen am Abend mitteilte, empfiehlt sie den Mitgliedstaaten, die Teilnahme Israels am Forschungsförderungsprogramm Horizon Europe teilweise auszusetzen. Dabei geht es um den Zugang zu EU-Finanzmitteln für Technologie-Start-ups.

Der Vorschlag wird morgen von den 27 Mitgliedstaaten diskutiert. Damit er in Kraft treten kann, muss eine Mehrheit zustimmen.

Vom israelischen Außenministerium kam in einer ersten Reaktion Kritik. In einer Zeit, in der Israel gegen den dschihadistischen Terrorismus der Hamas kämpfe, diene eine solche Entscheidung nur dazu, die Hamas zu stärken.

