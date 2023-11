Die EU-Wirtschaft wächst langsamer als zuletzt prognostiziert. (picture alliance / ROPI / Antonio Pisacreta)

Die Brüsseler Behörde rechnet nach eigenem Bekunden mit einem Wachstum von 0,6 Prozent. Damit wird die Schätzung zum zweiten Mal in Folge gesenkt. Zuletzt war die Kommission noch von einem Plus von 0,8 Prozent ausgegangen. Weiter hieß es, in Deutschland werde die Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.