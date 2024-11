Während Europas Wirtschaft wächst

Schwierige Zeiten für die deutsche Wirtschaft (imago/Rupert Oberhäuser)

Bei ihrer vorherigen Prognose für Deutschland war die EU-Kommission noch von einem minimalen Wachstum von 0,1 Prozent ausgegangen. Für 2025 erwartet die Behörde einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent.

Der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung senkte jüngst ebenfalls seine Prognose und prognostiziert für dieses Jahr ebenfalls ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,1 Prozent. Für das kommende Jahr erwartet er nur ein kleines Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent.

Wirtschaft in Europa wächst laut Prognose

Europaweit rechnet die Kommission mit einem etwas langsameren Wachstum als zuletzt. Für das laufende Jahr gehen die Experten mit einem Wachstum der Wirtschaft der Staatengemeinschaft von 0,9 Prozent aus. Bei ihrer Frühjahrsprognose im Mai erwarteten sie ein Plus von 1,0 Prozent. Für die Eurozone prognostiziert die Behörde weiterhin ein Wachstum von 0,8 Prozent. Für das kommende Jahr wird mit einem Plus von 1,5 Prozent in der EU und 1,3 Prozent in der Eurozone gerechnet.

