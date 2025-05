Mehr Schutz für Minderjährige

Vier große Porno-Internetplattformen sollen wegen möglichen Verstoßes gegen das EU-Recht überprüft werden (Archivbild). (dpa)

Konkret geht es um den Vorwurf, dass auf den Seiten keine ausreichende Altersüberprüfung stattfindet, sodass Minderjährige ungehindert Zugang zu Pornoseiten erhalten können. Bislang erfolge die Altersverifikation auf den Plattformen wie Pornhub oder Stripchat nur durch einen Klick, sagte ein Kommissionsmitarbeiter. Das sei nach Ansicht der Behörde nicht mit dem Digital Services Act vereinbar. Sollten sich die Vorwürfe gegen die Plattformen mit jeweils mehr als 45 Millionen monatlichen Aufrufen in den kommenden Monaten bestätigen, drohen den Anbietern hohe Bußgelder.

Zugleich kündigte die EU-Kommission ein gemeinsames Vorgehen der nationalen Behörden an, die in den 27 EU-Staaten für die Überwachung kleinerer Porno-Seiten zuständig sind. Außerdem soll für den besseren Schutz von Minderjährigen noch in diesem Sommer eine EU-weite App zur Altersverifikation verfügbar sein.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.