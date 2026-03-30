Europäische Verteidigung

Spezialkräfte der Bundeswehr wehren bei einer Übung Flugdrohnen mit einem Störsender ab. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Das Geld soll insbesondere dem Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland sowie der Aufrüstung in der EU zugutekommen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. So sollten in die Produktion von Drohnenabwehrsystemen, Raketen und Munition mehr als 700 Millionen Euro fließen.

Die Zuschüsse für 2026 und 2027 werden den Angaben zufolge öffentlich ausgeschrieben. Um zu garantieren, dass vor allem Unternehmen aus EU-Staaten von dem Geld profitieren, ist vorgesehen, dass bei geförderten Rüstungsvorhaben nur in sehr begrenztem Rahmen Bauteile aus Partnerstaaten wie den USA bezogen werden dürfen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.