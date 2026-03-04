Made in Europe
EU-Kommission stellt Ansatz zur Stärkung der europäischen Industrie vor

Die EU-Kommission stellt heute ihren Vorschlag zur Stärkung der heimischen Industrie vor.

    Brüssel: Drei Fahnen der Europäischen Union und gegenüberliegende Gebäude spiegeln sich im EU-Logo an der Außenfassade des Berlaymont-Gebäudes.
    EU-Kommission in Brüssel (Alicia Windzio / dpa / Alicia Windzio)
    Weil sich Unternehmen in der Europäischen Union zunehmend gegen Konkurrenz aus den USA und China behaupten müssen, soll der Vorschlag sogenannte "Made in Europe"-Quoten beinhalten. Damit soll staatliche Förderung in kritischen Bereichen an eine Produktion in der EU gekoppelt werden. Ziele sind eine wettbewerbsfähigere Industrie, eine klimafreundlichere Wirtschaft und die Absicherung von Arbeitsplätzen.
    Der Vorschlag der Kommission braucht noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments.
    Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.