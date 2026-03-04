Weil sich Unternehmen in der Europäischen Union zunehmend gegen Konkurrenz aus den USA und China behaupten müssen, soll der Vorschlag sogenannte "Made in Europe"-Quoten beinhalten. Damit soll staatliche Förderung in kritischen Bereichen an eine Produktion in der EU gekoppelt werden. Ziele sind eine wettbewerbsfähigere Industrie, eine klimafreundlichere Wirtschaft und die Absicherung von Arbeitsplätzen.
Der Vorschlag der Kommission braucht noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments.
