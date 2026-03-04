Weil sich Unternehmen in der Europäischen Union zunehmend gegen Konkurrenz aus den USA und China behaupten müssen, soll es unter anderem sogenannte "Made in Europe"-Quoten geben. Damit soll eine staatliche Förderung in kritischen Bereichen an eine Produktion in der EU gekoppelt werden. Ziele sind eine wettbewerbsfähigere Industrie, eine klimafreundlichere Wirtschaft und die Absicherung von Arbeitsplätzen.
Zur Umsetzung der Vorschläge ist noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments erforderlich.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.