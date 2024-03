Gemeinsames Vorgehen

EU-Kommission stellt Verteidigungsstrategie vor

Die EU-Kommission will in Zukunft deutlich mehr Waffen in Europa produzieren und sich damit unabhängiger von internationalen Rüstungsproduzenten wie den USA machen. Das ist der Kernpunkt einer neuen europäischen Verteidigungsstrategie, die in Brüssel vorgestellt wurde.