Musikindustrie

Universal Music Group darf den US-Dienstleister Downtown nicht kaufen.

Zur Begründung teilte die Behörde in Brüssel mit, Universal könnte mit der Übernahme an Wirtschaftsdaten der Konkurrenz gelangen und damit dem Wettbewerb in der EU schaden. Downtown bietet Dienstleistungen für Vertrieb, Lizenzierung und Rechteverwaltung an. Im Sommer hatten mehr als 200 unabhängige Musikverlage in einem offenen Brief gegen den geplanten Kauf protestiert. Sie verwiesen darauf, dass Universal schon jetzt Marktführer sei.

Das US-Unternehmen kann nun auf die Einwände der Kommission antworten und Änderungen zusagen, um doch noch grünes Licht für die Übernahme zu erhalten. Auch könnte Universal, bei dem unter anderem Taylor Swift, Billie Eilish und Helene Fischer unter Vertrag stehen, auch noch andere Geschäftsteile verkaufen.

