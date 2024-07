Der Lufthansa-Konzern war wegen der Reisebeschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten. (Andreas Arnold/dpa)

Geprüft werden soll, ob die europäschen Regeln für staatliche Finanzhilfen eingehalten wurden. Die Behörde betonte, die Eröffnung der neuen Untersuchung sage noch nichts über das mögliche Ergebnis aus. Das EU-Gericht in Luxemburg hatte vor gut einem Jahr die Genehmigung der Hilfen durch die Kommission für nichtig erklärt. Die Kreditwürdigkeit und die Marktmacht der Lufthansa seien nicht ausreichend geprüft worden, hieß es damals. Die Fluglinien Ryanair und Condor hatten gegen die Genehmigung geklagt.

Die Lufthansa hatte im Jahr 2020 Staatshilfen über sechs Milliarden Euro vom Bund erhalten. Wegen der Einschränkungen in der Pandemie war die Fluggesellschaft in finanzielle Not geraten. Die Hilfen wurden bis Ende 2022 vollständig zurückgezahlt, der Staat strich dabei einen Gewinn von rund 760 Millionen Euro ein.

