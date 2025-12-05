X muss 120 Millionen Euro Strafe zahlen. (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Grund ist die mangelnde Transparenz bei Werbung und Nutzerkonten. EU-Digitalkommissarin Virkkunn erklärte, man wolle sicherstellen, dass die digitale Gesetzgebung durchgesetzt werde. Es ist die erste Strafe, die die Kommission im Rahmen des EU-Gesetzes für digitale Dienste ausspricht.

Brüssel ermittelt nach eigenen Angaben seit zwei Jahren. Die Kommission wirft X, dem früheren Twitter, vor, mit dem weiß-blauen Haken zu suggerieren, dass ein Nutzerkonto authentisch und überprüft sei. In Wahrheit kann man den Haken aber seit der Übernahme von X durch den Milliardär Musk kaufen. Auch wer hinter Werbung stecke, sei nicht immer erkennbar, kritisiert die EU-Kommission.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.