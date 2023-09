Streit um ukrainisches Getreide

Streit in der EU um eine Ende des Getreideembargos. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

EU-Kommissionsvize Dombrovskis sagte am Rande eines Treffens der Finanzminister im spanischen Santiago de Compostela, es gebe derzeit keine Störung oder Verzerrung auf dem Markt der osteuropäischen Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hatte das Getreideembargo gestern für beendet erklärt. Polen, Ungarn und die Slowakei gaben daraufhin bekannt, sie würden auch ohne die Zustimmung Brüssels an den Importbeschränkungen festhalten. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte Gegenmaßnahmen an.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU die Zölle auf ukrainische Exporte gestrichen, um dem Land zu helfen. Landwirte in den Nachbarländern der Ukraine protestierten gegen den dadurch verursachten Preisverfall. Daher gestattete Brüssel mehreren osteuropäischen Mitgliedstaaten vorübergehende Einfuhrbeschränkungen.

