In einem Brief an Konzernchef Zuckerberg schrieb EU-Digitalkommissar Breton, man habe Kenntnis von Berichten über eine bedeutende Zahl an Fake News und manipulierten Inhalten, die auf den Plattformen verbreitet worden seien und immer noch sichtbar seien. Zuckerberg solle innerhalb von 24 Stunden erklären, wie er gegen die Fehlinformationen vorgehen wolle. Zuvor hatte Breton den Eigentümer der Plattform X, Musk, aus den gleichen Gründen verwarnt. Laut Forschern ist die Geschwindigkeit der Verbreitung von sogenannten Fake News seit den Angriffen der Hamas auf Israel beispiellos.

