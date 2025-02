"Clean Industrial Deal"

EU-Kommission will 100 Milliarden Euro für grüne Industrie mobilisieren

Die EU-Kommission will die klimafreundliche Industrie mit einem 100-Milliarden-Paket sowie dem Abbau von Bürokratie fördern. Vor allem sollen die energieintensiven Branchen im internationalen Wettbewerb gestärkt werden, heißt es in dem in Brüssel vorgestellten Plan des "Clean Industrial Deal".