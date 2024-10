Das solle die Kontrollen etwa an Flughäfen deutlich beschleunigen und weitere Vorteile bringen, teilte die Behörde in Brüssel mit . Konkret gehe es dabei um eine digitale Version der in Pässen und Personalausweisen gespeicherten Daten - inklusive des Fotos, nicht aber von Fingerabdrücken. Das digitale Reisedokument soll auf einem Mobiltelefon und künftig auch in einer dafür vorgesehenen App gespeichert werden. Die EU-Kommission spricht von einer Ergänzung zum physischen Reisepass oder Personalausweis. Zudem soll es für Reisende eine freiwillige Entscheidung sein, ob sie die digitale Version der Dokumente nutzen möchten.