Klimaschutz in der EU

EU-Kommission will Emissionen bis 2040 um 90 Prozent senken

Die EU-Kommission will die Treibhausgasemissionen in Europa bis 2040 um 90 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 senken. Einen entsprechenden Vorschlag für ein verbindliches Klimaziel legte sie heute in Brüssel vor. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen dem Klimaziel noch zustimmen.