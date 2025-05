Zunehmende Trockenheit

Auch uin Gärten wird an heißen Tagen viel Wasser verbraucht. (abaca / Tesson)

EU-Umweltkommissarin Roswall kündigte dazu eine Wasserstrategie an, die noch vor dem Sommer vorgestellt werden soll. Roswall sagte in Brüssel, Industrie, Landwirten und Verbrauchern in Europa müsse bewusst sein, dass es sich bei Wasser um ein endliches Gut handele. Ein Weg könne sein, den Verbrauch in den Haushalten zu messen. Wenn die Menschen genau sähen, wie viel Wasser sie verbrauchten, dächten sie bewusster darüber nach.

Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels leiden weite Teile Europas seit Jahren unter zunehmender Wasserknappheit. In Deutschland verzeichnete der Wetterdienst zwischen Anfang Februar und Mai nicht einmal die Hälfte der für diesen Zeitraum üblichen Regenmenge.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.