Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. Mitgliedsstaaten könnten aber auf nationaler Ebene eigene Regeln aufstellen, heißt es weiter.
Zuletzt hatte Bundesfinanzminister Klingbeil für solch eine Sondersteuer geworben. Nach Angaben seines Ministeriums unterstützen große Mitgliedsstaaten wie Spanien und Italien entsprechende Pläne. Allerdings gibt es darüber in der Bundesregierung keine Einigkeit. Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU kritisierte den Vorstoß der SPD.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.