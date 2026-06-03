Europäische Union

Europa soll unabhängiger von digitaler Infrastruktur aus den USA und China werden. (Getty Images / Olemedia)

Dazu legte die Brüsseler Behörde ein umfassendes Gesetzespaket vor. Die Mitgliedsstaaten sollen bei der Speicherung von sensiblen Daten in Clouddiensten mehr auf europäische Lösungen setzen. Europas Industrie für Künstliche Intelligenz soll durch neue KI-Zentren stärker werden. Geplant ist, die Kapazität der Rechenzentren in den nächsten Jahren zu verdreifachen.

Hintergrund sind unter anderem Sorgen, China oder die USA könnten durch Sanktionen oder Exportkontrollen das Angebot von Tech-Firmen für europäische Kunden einschränken. Derzeit werden etwa über 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes von nur drei US-Giganten beherrscht. Bei der Herstellung von Chips stagniert Europas Marktanteil bei rund 10 Prozent.

Mit den Vorschlägen müssen sich nun die EU-Staaten und das Europaparlament befassen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.